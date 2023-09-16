وكيل «خطة النواب»: توجيهات الرئيس السيسي بزيادة المعاشات والمرتبات تؤكد دعمه للمواطن

أشاد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته ببني سويف أثناء افتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة، وتوجيهاته بحزمة القرارات الاجتماعية لدعم المواطن، ومنها زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 600 جنيه بدلا من 300.

زيادات لصالح المواطن

أكد «عمر» في تصريحات لـ«الوطن»، أن زيادة الحد الأدنى للدخل إلى 4 آلاف جنيه بدلا من 3 آلاف و500 ورفع حد الإعفاء الضريبي من 36 إلى 45 ألف جنيه، زيادة كبيرة تعود بفائدة كبيرة.

زيادة المعاشات توجه لمحدودي الدخل

وأوضح أن التوجيهات التي أصدرها الرئيس بالحد الأدنى وزيادة المعاشات، تستهدف الفئات الأقل دخلا، وكذلك زيادة المنحة لأصحاب المعاشات 600 جنيه بدلا من 300، إضافة إلى زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين وزيادة المعاشات، التي تصب جميعها في صالح المواطن المصري، الذي اعتبره الرئيس هو البطل في المسيرة الوطنية.

وشدد على أن زيادة المعاشات بنسبة 15%، هي أيضا زيادة كبيرة يستفيد منها وأكثر من 5 ملايين مواطن، وكل القرارات التي أصدرها الرئيس يستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن مصري، من علاوة ومنح ومعاشات وحد أدنى وغيرها.

الرئيس يشعر بمعاناة المواطن

وثمن ياسر عمر كلمات الرئيس التي قال فيها: «أقدر حجم معاناة الأسر المصرية، وأقدر احتياجاتهم»، مشيرا إلى أن الظروف العالمية لم توقف الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية، وهذا ما أكده الرئيس، التي تؤكد استمرار مصر في برنامج التنمية، بما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.