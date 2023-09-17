استقرار أسعار الذهب في مصر بنهاية التعاملات المسائية

شهد سعر الذهب أمس السبت 16-9-2023 في مصر خلال نهاية التعاملات المسائية في محلات الصاغة المصرية، استقرارا ملحوظا، ذلك بعدما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا بعدما سجل 2180 جنيها، دون إضافة المصنعية.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة خلال نهاية التعاملات المسائية كالآتي، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية إذ سجل نحو 2491 جنيها، وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 استقرارا إذ سجل نحو 2284 جنيها للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الإقبال على شراء عيار 21، واستقر سعر الجرام عند 2180 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18عند 1869 جنيها بدون مصنعية، وسجل عيار 14 نحو 1453 جنيها وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17440 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 1924 دولار.