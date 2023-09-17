حقيقة فيضانات المغرب.. الأمطار استمرت لمدة 12 ساعة

لم يكد يمر أسبوع على الزلزال الأعنف في تاريخ المغرب، وأودي بحياة أكثر من 3 آلاف شخص، وخلّف أكثر من 5 آلاف جريح، فضلا عن آلاف النازحين، حتى تداول رواد السوشيال ميديا مقاطع فيديو تكشف عن كارثة طبيعية جديدة، وهي فيضانات المغرب.

ما هي حقيقة فيضانات المغرب؟

وعن حقيقة فيضانات المغرب، قالت قناة العربية إن مدينة ميدلت في جنوب شرق المغرب، تعرضت أول أمس الجمعة إلى أمطار غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات هائلة.

وأضاف التقرير أن سقوط الأمطار على المدينة المغربية استمر لمدة 12 ساعة متواصلة، ما أدى إلى جريان السيول القوية.

وتداول رواد السوشيال ميديا مقاطع فيديو توضح حجم الفيضانات في المغرب، حيث تسببت سيول المياه جرفت السيارات، واقتعلت الأشجار من مكانها.

زلزال الحوز

ولا تزال فرق الإنقاذ بالمغرب مستمرة في عمليات تقديم المساعدات العاجلة، للوصول إلى القرى النائية، بسبب الطرق المقطوعة جراء انهيارات الصخور.

وتقوم السلطات المغربية ببذل كل الجهود الحثيثة لتقديم المساعدات لضحايا زلزال المغرب، فضلا عن تلبية احتياجات آلاف الأشخاص من المتضررين خاصة في المناطق النائية، إذ يعيش الكثيرين منهم في خيم الإيواء التي تم تجهيزها للمتضررين.

وكانت آخر الإحصائيات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية المغربية فقد ضرب الزلزال عدة مناطق بالمغرب، إذ ارتفع عدد الوفيات إلى 2946 شخصا، وأضافت أن عدد الإصابات جراء الزلزال وصل إلى 5674.

وأعلنت السلطات المغربية صرف منح عاجلة للمتضررين من زلزال الحوز بقيمة 30 ألف درهم مغربي، فيما قالت اللجنة الوزارية إنه تم تقديم للملك محمد السادسة خطة المرحلة الأولى من إعادة الإيواء لتخصيص نحو 50 ألف مسكن للمتضررين.