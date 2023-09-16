القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك الروسية 35 مرة خلال يوم

قصفت القوات الأوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية، أراضي مقاطعة دونيتسك الواقعة جنوب شرق البلاد، التي أعلنت «موسكو»، ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية» في 2022 على إثر استفتاء، 35 مرة، وأطلقت 105 وحدات من الذخيرة، 152 ملم و155 ملم، بينها رؤوس عنقودية، ما أسفر عن إصابة مدني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تخطط للإعلان عن تسليم المزيد من الأسلحة الأسبوع المقبل، من أجل مواصلة الهجوم المضاد، مضيفا للصحفيين، إن «واشنطن» تقوم دائماً بإعداد مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، أشار الضابط في الاستخبارات الأمريكية، توني شافير، إلى أن الجيش الروسي استنزف القوات الأوكرانية من الأسلحة والمعدات التي قدمها الغرب خلال هجوم «كييف» المضاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأضاف شافير في مقابلة على«يوتيوب»، أن أوكرانيا قامت بتجنيد المراهقين وكبار السن في الجيش لتعويض الخسائر، مشيرا إلى أن القيادة الأوكرانية تكرر مصير ألمانيا النازية قبل انهيارها.

بدوره، قال الناشط الهولندي في مجال حقوق الإنسان، جاكوب دي يونج، إن القادة الأوروبيون، إذا ألقوا نظرة صادقة على الوضع الأوكراني، فسيرون أن السلام وإنهاء الأزمة هما في مصلحتهم، في مصلحة أوروبا، لأن الحرب مكلفة لأوروبا

وأضاف دي يونج، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أن أوروبا لا تسعى جاهدة إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية بسبب اعتمادها على «واشنطن»، رغم أن ذلك مدمر للدول الأوروبية.

عدم تمديد القيود على استيراد 4 أنواع من منتجات أوكرانيا

وكانت «المفوضية الأوروبية»، قررت في وقت سابق، عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد 4 أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى العديد من دول الاتحاد الحدودية، ملزمة «كييف» بتطبيق إجراءات مراقبة الصادرات.

بدوره، قال وزير الزراعة المجري إشتفان ناد، إن بلاده تفرض حظرا على استيراد 24 سلعة أوكرانية، بعد رفض «المفوضية» تمديد قيود الاستيراد على المواد الغذائية الأوكرانية.

وأشار إشتفان ناد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المجر ستغلق حدودها على المستوى الوطني، فيما أوضحت وزارة الزراعة في سلوفاكيا، أن «براتيسلافا» ستمدد من جانب واحد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا وقالت قناة «ماركيزا» التلفزيونية السلوفاكية، إن الحظر سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من ليلة السبت.

وهدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي برد حضاري على الدول التي حظرت استيراد الحبوب الأوكرانية تحايلاً على قرار «المفوضية الأوروبية»، مقدما شكره عبر قناته بـ«تليجرام» لرئيسة «المفوضية الأوروبية» أورسولا فون دير لاين على قرار رفع القيود المفروضة على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي، واصفًا الأمر بمثال على الوحدة والثقة الحقيقية.

فنلندا تحظر دخول السيارات التي تحمل لوحات ترخيص روسية

بدورها، حظرت فنلندا، بعد إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، دخول سيارات الركاب التي تحمل لوحات ترخيص روسية، وفقا لما ذكرته الحكومة الفنلندية سابقًا.

من جانبها، أشارت الجمارك الفنلندية، إلى أن السيارات الروسية التي دخلت البلاد بالفعل يجب أن تغادر أراضيها خلال 6 أشهر.