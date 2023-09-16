ما هي الفئات المستفيدة برفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%؟

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، برفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، لتكون 45 ألف جنيه بدلا من 36 ألفا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاعين العام والخاص.

رفع حد الإعفاء الضريبي

الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يقول إنّ قرار الرئيس بالتوجيه برفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% وغيرها من القرارات التي أعلنها «السيسي» خلال مؤتمر بمحافظة بني سويف اليوم هي قرارات تصب في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطن البسيط وشريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة، وذلك بسبب تسارع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية نتيجة الأزمة العالمية وتداعياتها على مصر.

رئيس لجنة الخطة والموازنة يقول في حديثه لـ«الوطن» إنّ هذه الحزمة من القرارات من شأنها أن تعمل على إدارة الاقتصاد المصري وتعزيز إمكانياته من خلال هذه السياسات المالية ذات البعد الاجتماعي خاصة خلال هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العالم ومن بينهم مصر.

مَن المستفيد مِن رفع حد الإعفاء الضريبي؟

ويقول الدكتور فخري الفقي إنّ قرار رفع حد الإعفاء الضريبي يشمل الموظفين العاملين في الجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال، والذين يبلغ عددهم 5.5 مواطن بمن يعولوهم، بما يمثل حوالي 27 إلى 30 مليون مواطن، كما وجّه أيضًا بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه بإجمالي 11 مليون مواطن، وهي مُدرجة في باب الأجور وتسمى احتياطي طوارئ أو احتياطي عام.

ووجَّه الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى لإجمالي الدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلًا من 3500 لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، يقول «الفقي» إنّ هذا القرار بمثابة رفع الحد الأدنى للأجور وهو ما يمثل زيادة بقيمة 500 جنيه لهذه الفئة، ومع قرار رفع حد الإعفاء إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، معناها أنّ الموظف الذي يتقاضى راتبًا 3750 جنيهًا يكون معفيا من دفع الضريبة، ويكون هذا القرار بمثابة زيادة أجر الموظفين بصورة غير مباشرة.

ومن المقرر أن يشمل حد الإعفاء الضريبي جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، نظرًا لأنّ الضريبة تشمل شرائح معينة بحسب «الفقي»، وهو ما يؤثر إيجابًا على دخل المواطن إذا كان من موظفي الدرجة الثانية أو الثالثة بما يعادل حوالي 5.5 مليون مواطن بمن يعولوهم: «اللي هيستفيدوا مباشرة اللي بيشتغلوا في الحكومة، واللي بيشتغل في القطاع الخاص كمان هينطبق عليه وفرة الضريبة، واحنا عندنا عدد اللي بيتشغلوا حاليًا حوالي 28 مليون وعدد القوى العاملة 31 مليون في سن عمل وقادر وراغب في العمل من الـ110 مليون، واللي بيشتغلوا فعلًا تقريبًا 28 مليون، وحوالي 5.5 مليون بيشتغلوا في الحكومة وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية، غير العاملين القطاع الزراعي وبيكونوا قوة عمل موسمية غير منتظمة».

ويقول فخري الفقي إنّ عدد أسر تكافل وكرامة وصل إلى 5 ملايين أسرة، وقد وجّه الرئيس بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15%، إذ بذلك يزيد المبلغ الذي تتقاضاه الأسرة شهريًا نحو 15%.

أبرز قرارات السيسي اليوم

- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.

- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة.

- قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

- إطلاق مبادرة لإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.