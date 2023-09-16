تأثير قرار رفع حد الإعفاء الضريبي على دخل المواطنين.. إليك التفاصيل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة قرارات اليوم لمواجهة ارتفاع أعباء المعيشة والتي أثلجت صدور المواطنين، في ظل التأثيرات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية، على المواطن.

وجاء قرار رفع حد الإعفاء الضريبي، ضمن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي اليوم، خلال زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المواطن الذي يصل مرتبه إلى 45 ألف جنيه سنويًا لن يدفع ضرائب على الدخل، وهذا يعد من أشكال زيادة الدخل بطريقة غير مباشرة.

وفيما يلي تفاصيل قرار الرئيس السيسي برفع حد الإعفاء الضريبي والفئات التي يستهدفها القرار وفقا للبيان الصادر من رئاسة الجمهورية.

تفاصيل رفع حد الإعفاء الضريبي

قرر الرئيس السيسي، رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، ليصبح 45 ألف جنيه بدلا من 36 ألف جنيه، والذي سيؤثر بالإيجاب على دخل المواطن الذي دخله السنوي 45 ألف جنيه فيما أقل، إذ أن القرار يستثنيه من دفع الضريبة على الدخل والذي سيؤدي بطريقة غير مباشرة لزيادة الدخل وفقًا لما أوضح الخبير الاقتصادي.

الفئات التي يستهدفها قرار رفع حد الإعفاء الضريبي

- كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

- العاملون بالهيئات الاقتصادية.

- العاملون بشركات قطاع الأعمال العام.

- العاملون بالقطاع العام.

يشار إلى أن أبرز قرارات الرئيس السيسي اليوم لتخفيف أعباء غلاء المعيشة على المواطنين، تمثلت في زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.

كما شملت القرارات مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

وتضمنت القرارات إطلاق البنك الزراعي المصري، مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار المزارعين، المتعثرين مع البنك وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية العام القادم.