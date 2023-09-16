لماذا يُفضل زعيم كوريا الشمالية السفر بالقطار بدلًا من الطائرة؟

يواصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون زيارته لروسيا، متنقلًا بين مدنها المختلفة، مستقلًا قطاره المدرع الفاخر.

ورغم رصد انتقال كيم جونج أون عدة مرات بالطائرة، ولكنه يحرص أن تكون أغلب انتقالاته بالقطار، رغم الوقت الطويل الذي تستغرقه والذي يتجاوز أحيانًا 60 ساعة.

جده أول من بدأ تقليد السفر بالقطارات

الزعيم الكوري الشمالي ورث عادة ركوب القطارات عن أسلافه حيث كان والده ومن قبله جده حريصين على الانتقال بالقطارات، حيث بدأ تقليد السفر لمسافات طويلة بالقطار على يد كيم إيل سونج - زعيم كوريا الشمالية الأسبق وجد الزعيم الحالي، الذي استقل قطاره الخاص في رحلات إلى فيتنام وأوروبا الشرقية.

القطار أكثر أمانًا لمعلوماته الصحية

وورث كيم عن والده وجده الخوف من ركوب الطائرة من جهة ولأنه من جهة أخرى حريص على رفاهه الشخصي وعلى ألا تتسرب معلومات عن وضعه الصحي خلال السفر، حسبما ذكرت اذاعة مونت كارلو.

ولاستخدام القطار جانب أمني حيث يشمل قطاره عربة خاصة بها مرحاض لاستخدامه الشخصي خوفًا من الحصول على معلومات تخص حالته الصحية.

القطار المدرع سافر لعدة دول

وسافر زعماء كوريا الشمالية باستخدام القطار المدرع لفيتنام والصين وبلغاريا وروسيا، بينما توفي الزعيم الراحل كيم جونج إيل توفي بنوبة قلبية، أثناء سفره بالقطار في عام 2011 وعربة القطار التي مات فيها معروضة حتى الآن في قصر الشمس بجوار جثمانه.