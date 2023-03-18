قطع المياه عن مركز ببا جنوب بني سويف لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، قطع المياه عن مدينة ببا وبعض المجالس القروية وتوابعها، بعد غدًا الاثنين من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءًا، وذلك للقيام بأعمال تطهير وتعقيم بمحطة مياه كفر ناصر في مركز ببا.

الأماكن المتأثرة بالانقطاع

ومن المقرر قطع المياه عن الأماكن التالية: «مدينة ببا، وقرى قمبش، صفط راشين، سدس، هلية، وبعض قرى مجلس قروي طنسا بني مالو، حيث تجرى أعمال تطهير وتعقيم محطة مياه كفر ناصر».

وتوجهت شركة مياه بني سويف باعتذارها عن انقطاع المياه بشكل مؤقت للقيام بأعمال التطهير والتعقيم اللازمة لضمان انتظام وكفاءة الخدمة بالشكل المطلوب، مناشدة المواطنين والمصالح والجهات الحكومية المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القطع بالمذكورة.

توفير سيارات مياه نقية

وأكدت الشركة على توفير سيارات مياه للشرب عند الحاجة إليها، بالإضافة إلى تخصيص الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي للشكاوى والاستفسارات.

الاحتفال باليوم العالمي للمياه

وفي سياق آخر احتفلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، باليوم العالمي للمياه و الحملة القومية لترشيد استهلاك مياه الشرب تحت شعار «كل نقطة بتفرق» بعدد من الفعاليات بقرى المحافظة التي تضمنت فعاليات دينية وتوعية عن أهمية ترشيد استهلاك المياه.

واستهدفت الفعاليات نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك وتوعية المواطنين بالخدمات والمجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل ضمان وصول مياه صحية لكافة المواطنين، وغرس ثقافة المشاركة ومسؤولية الجميع في الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي، وتعديل السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين في استهلاك المياه.