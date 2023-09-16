فتح باب التحويلات المدرسية في القاهرة غدا ولمدة أسبوع

أعلنت محافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم إعادة فتح باب التحويلات المدرسية 2023-2024 مرة أخرى لمدة أسبوع بداية من غد الأحد، وتتم التحويلات إلكترونيا على الموقع الرسمي لمحافظة القاهرة تيسيرًا على أولياء الأمور، وتكون التحويلات المدرسية بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة.

تحويلات مدرسية

وأكدت المحافظة أنّ باب التحويلات المدرسية سيفتح حتى السبت المقبل 24 سبتمبر الجاري، وعلى أولياء الأمور والطلاب الراغبين في إجراء تحويلات سرعة التقديم في الفترة المحددة لذلك والاستفادة من إعادة فتح باب التحويلات المدرسية قبل غلق الباب بشكل نهائى، ويمكن لأولياء الأمور تسجيل بيانات التحويل المدرسي بداية من غدٍ عن طريق هذا الرابط.

نتيجة التحويلات المدرسية

وأشارت محافظة القاهرة إلى ضرورة متابعة أولياء الأمور نتيجة التحويلات المدرسية بعد أسبوع من التقديم على الموقع الإلكترونى للمحافظة، وكل البيانات المدرجة في استمارة البيانات مسؤولية ولي الأمر، مع إتاحة فرصة 15 يوما للتقديم بعد إعلان نتيجة التحويلات المدرسية، وشددت على عدم دفع أى تبرعات للمدرسة المراد التحويل إليها وفق توجيهات وزارة التربية والتعليم.

يذكر أنّه تم فتح باب التحويلات المدرسية 2023 للمرة الثالثة استجابة لأولياء الأمور قبل انطلاق العام الدراسي الجديد بالقاهرة، والتقديمات وإعلان النتيجة يكون إلكترونيًا على بوابة المحافظة.