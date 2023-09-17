معلومات عن محطة «الفيوم -بني سويف».. أولى محطات الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع

تُنفذ الدولة حالياً الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع «أكتوبر - أسوان - أبوسمبل»، والذي يعتبر جزء من ممر التنمية اللوجيستي «الإسكندرية - القاهرة - أسوان - توشكى»، ويشتمل على محطة «الفيوم - بني سويف» وهي أولى محطاته، ويتم تنفيذها وفق المواصفات والمعايير العالمية.

معلومات عن محطة «الفيوم - بني سويف»

- محطة «الفيوم - بني سويف» أولى محطات الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع.

- محطة خاصة من حيث المداخل، وفق تقرير لوزارة النقل.

- مداخل المحطة من الجهتين مُنفذة ومُصممة لخدمة محافظتي بني سويف والفيوم.

- المحطة تُنفذ وفق قياسات الجودة العالمية.

- روعي عند تنفيذ المحطة أن يكون الموقع بصفة عامة قريب من الطرق والأماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل.

- ستخدم المحطة سكان محافظات الصعيد.

- جميع طرق الاقتراب للمحطة حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية.

- تعمل الدولة على تيسير الوصول إلى المحطات من كل الاتجاهات ومن جميع المدن والقرى القريبة.

تنمية حقيقة لمحافظات الصعيد

وفي سياق متصل، أكّد الدكتور عبدالله أبوخضرة أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، أنَّ مرور القطار الكهربائي السريع بمحافظات ومراكز الصعيد سيخلق تنمية حقيقة لهذه المحافظات، سواء بتوفير آلاف فرص العمل أو بعمل مجتمعات عمرانية على جانبيه، خاصة مع قربه من الطرق الرئيسية.

وأضاف «أبوخضرة» لـ «الوطن»، أنَّ القطار يتمّ تنفيذه بأيادٍ مصرية خالصة، ويعتبر أحد أهم وسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة، مؤكّداً أنَّه سيزيد من الحركة السياحية بمختلف أنواعها لمحافظات الصعيد ومنها على سبيل المثال المنيا وسوهاج وأسوان.