القطار الكهربائي السريع.. المشروع التنموي الأول من نوعه في صعيد مصر

شريان تنموي جديد يمر بمحافظات الصعيد بداية من الفيوم وبني سويف، تعكف الدولة على تنفيذه حالياً وفق المواصفات والمعايير العالمية، ألا وهو القطار الكهربائي السريع خط «الفيوم - بنى سويف – الأقصر – أبوسمبل» المعروف بالخط الأزرق، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، والذي من المقرر أن يوفر آلافا من فرص العمل بجانب المناطق التنموية على جانبيه.

السرعات التشغيلية للمشروع

يبدأ الخط الأزرق من محطة «الفيوم - بني سويف» وحتى مدينة أبو سمبل بطول 1100 كيلومتر غرب طريق الصعيد الصحراوى الغربى، ومن المقرر إنشاء المحطات في مناطق تقاطع محاور النيل، وتكون السرعة التصميمية للمشروع 250 كيلومترا / ساعة والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230كم/ الساعة وعددها 19 قطارا.

تبلغ سرعة القطارات الكهربائية الإقليمية 160 كيلومترا/ الساعة ويبلغ عددها 45 قطارا، وسرعة جرارات البضائع الكهربائية 120 كيلومترا / ساعة وعددها 19 جرارا، ويشمل الخط 35 محطة «9 سريعة + 26 إقليمية».

محطات القطار الكهربائي السريع

تبدأ محطات القطار الكهربائي السريع بمحطة «الفيوم - بني سويف» ثم الفشن والعدوة وبنى مزار وسمالوط والمنيا وأبوقرقاص وملوى وديروط والقوصية ومنفلوط وأسيوط وأبوتيج والغنايم وطهطا وسوهاج وجرجا وأبيدوس وفرشوط ونجح حمادى ودشنا وقنا وقوص والأقصر وأرمنت وإسنا والسباعية وإدفو وكلابشة ودراو وأسوان الجديدة ومطار أسوان وميديكوم وتوشكى وأبو سمبل.

بتنفيذ الخط الأزرق من القطار الكهربائي السريع، يتم تحقيق مفهوم الشبكة حيث يتبادل الخدمة مع خط «العين السخنة – مطروح» بمحطة حدائق أكتوبر كما يتبادل الخدمة مع خط «قنا - الغردقة - سفاجا» بمحطة قنا.

القطار الكهربائي السريع، سيجذب نظر الاستثمار بقوة في الصعيد، بعد أن حُجب لسنوات طويلة، بحسب ما أكده الدكتور أحمد مُحمدي، خبير هندسة السكة الحديد لـ «الوطن»، موضحاً أنه سيخلق مناطق تنموية كاملة على جانبيه ما يوفر آلاف من فرص العمل من ناحية ويوفر مستوى معيشة أفضل من ناحية أخرى.

معدلات نمو سياحية كبيرة

يأتي المشروع اتساقاً مع رؤية الدولة في تنمية الصعيد، خاصة وأنه أحد أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بأيادٍ مصرية خالصة، وفق الدكتور أحمد محمدي، موضحاً أن المشروع سيحقق معدلات نمو سياحية كبيرة عند تشغيله.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، أنه هناك مشروعات تطوير واقعية حقيقية في ملف السكة الحديد في الوقت الحالي، ومنها إنشاء محطة صعيد مصر، وإضافة نوعيات جديدة من القطارات على الخطوط، فضلاً عن مد خطوط السكة الحديد لمناطق نائية، كل ذلك يسهم في تحسين الخدمة المقدمة للصعيد، فضلاً عن تخصيص محطات كاملة للصعيد مثل محطة سكك حديد صعيد مصر وهي مشروع عملاق.