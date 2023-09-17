الأرصاد عن حالة الطقس: أجواء معتدلة.. ودرجة الحرارة الآن 23 في القاهرة

شهدت حالة الطقس اليوم السبت، أجواء معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع اعتدال درجات الحرارة خلال الساعات الأولى من النهار، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الأرصاد الجوية توضح درجات الحرارة الآن

وأكدت الأرصاد، في بيان صادر عنها، منذ قليل، أن درجات الحرارة الآن على القاهرة الكبرى تبلغ 23 درجة، ومن المتوقع أن ترتفع بنحو 11 درجة مع بداية ساعات الظهيرة، مع استمرار الطقس الغائم جزئيا على القاهرة ، حيث يسود غطاء سحابي يعمل على حجب اشعة الشمس معظم خلال النهار، ويقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال فترتي الظهيرة والعصر.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس حار نهارا اليوم، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا الاثنين 18-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: درجات الحرارة العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 19-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 الصغرى 28 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 28 درجة مئوية.