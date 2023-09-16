حالة الطقس غدا.. استقرار الأحوال الجوية ونشاط للرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا، متوقعة أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس غدا

وأضافت الهيئة أنه بالنسبة لحالة الطقس غدا تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنتشر الشبورة المائية من 4 إلى 7 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

استقرار الأحوال الجوية

وتسود حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، حيث تنخفض قيم درجات الحرارة في ساعات الليل وستكون الأجواء معتدلة على أغلب الأنحاء في ظل نشاط نسبي للرياح تتراوح سرعاته ما بين 30 إلى 35 كيلومترا في الساعة في بعض المحافظات.

درجات الحرارة غدا الأحد 17-9-2023

وجاءت درجات الحرارة غدا على النحو التالي:

- القاهرة والوجه البحري: درجات الحرارة العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 28 درجة مئوية.