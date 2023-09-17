حالة الطقس اليوم.. احذر الشبورة في الصباح الباكر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، اليوم شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ذلك خلال ساعات النهار.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات الليل.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة غدا، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الرياح تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

حالة الطقس اليوم

وتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر من الساعة الرابعة إلى الساعة السابعة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الأحد

وفيما يلي درجات الحرارة غدا على أغلب أنحاء الجمهورية:

- القاهرة والوجه البحري: درجات الحرارة العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 28 درجة مئوية.