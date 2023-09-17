هيئة الأرصاد: استقرار حالة الطقس واعتدال درجات الحرارة اليوم

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية لأن أغلب مصادر الكتل الهوائية المؤثرة عبارة عن كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط ومعتدلة في درجات حرارتها.

درجات الحرارة اليوم

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على الفضائية المصرية والقناة الأولى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة خلال فترة النهار وتحديدًا في الظهيرة تتراوح ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية.

وتابعت: «إحساسنا بالطقس خلال فترة النهار يكون حارا على المناطق المطلة على البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار».

حالة الطقس اليوم

واستكملت: «من الممكن وجود بعض نسب الرطوبة وهدوء سرعات الرياح، ولكن مع دخول في فترات الليل وغياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في درجات الحرارة في ساعات الليل المتأخرة وفي فترة الصباح الباكر، وتسجل درجة الحرارة الصغرى في المساء ما بين 23 إلى 24 درجة مئوية، فيما تكون الأجواء خلال فترة الليل على المناطق الشمالية معتدلة تماما».