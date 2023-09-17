الحاجة جمالات حافظ: الرئيس السيسي جبر بخاطري بزيارة بيتي وسؤاله عن أحوالي

قالت الحاجة جمالات حافظ، المواطنة التي استقبلت الرئيس السيسي في منزلها بقرية «سدس الأمراء» ببني سويف، إن ابنتها أخبرته أنها تريد أن تلتقي به، لكنها سيدة مسنة ولا تستطيع أن تتحرك، وعلى الفور استجاب الرئيس السيسي لها، موضحةً أنها في قمة سعادتها للصعود إلى منزلها وزيارتها.

شكرت الرئيس على مجهوداته وما يقدمه للقرية

وأضاف جمالات حافظ خلال لقاء تلفزيوني عبر برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc»، أنها شكرت الرئيس على مجهوداته وما يقدمه للقرة بفضل مؤسسة حياة كريمة، معلقًا: «ربنا يجبر بخاطره زي ما جبر بخاطري».

وتابعت أنه خلال اللقاء استمع لها متسائلًا عن أحوالها وأحوال أبنائها وأحفادها، واختتم لقاءه بها بتقبيل يدها ورأسها، في لفتة نالت إشادة الحضور.