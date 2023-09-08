إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي

أُصيب 8 أشخاص بجروح وكسور وارتجاج بالمخ في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي اتجاه أسيوط بدائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، اليوم الجمعة، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت في نهر الطريق، فيما توقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية.

وعلى الفور هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور لنقل المصابين للمستشفى واتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مركز شرطة طامية يفيد بورود بلاغ من مرفق الإسعاف، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 8 أشخاص

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتبين انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي، أمام كافيتريا دقدق قرب مفارق جرزا، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

أسماء المصابين بالحادث

وحصلت «الوطن» على أسماء المصابين في الحادث وهم: عمرو موسى عبد الفتاح (19 عاما) ومقيم بني سويف، باشتباه ما بعد الارتجاج، هاني سيد عبد الفتاح سيد (47 عاما) ومقيم بالجيزة، باشتباه كسر بالفخذ الأيسر.ياسر أحمد جودة موسى (25 سنة) ومقيم بني سويف، بجروح وسحجات متفرقة بالجسم.إسلام محمد صالح كامل (31 سنة)، بكسر في الساعد الأيمن وجروح متفرقة بالجسم.حمادة علاء عبد الفضيل عبد الحميد (19 سنة)، باشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح متفرقة بالرأس، وسحجات باليدين.أحمد محمد أحمد، (32 سنة) ومقيم المنيا، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.منتصر أحمد السيد (26 سنة)، ومقيم بني سويف، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.أبانوب عماد لطيف (30 سنة) بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصاباتهم، وجرى إزالة آثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.