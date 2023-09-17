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البورصة المصرية تحقق 9 مليارات مكاسب سوقية في مستهل التعاملات

كتب:

وليد عبد السلام
11:26 ص | الأحد 17 سبتمبر 2023
البورصة المصرية

البورصة المصرية

شهدت بداية التداولات ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية، اليوم الأحد 17-9-2023، وسط مكاسب سوقية 9 مليارات جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.31%، في مستهل التعاملات عند مستوى 19600.81 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.59% عند مستوى 3861.72 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

ارتفاع مؤشرات البورصة.. «إيجي إكس 100» يرتفع 0.66%      

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية اليوم الأحد، ارتفع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.66%، عند مستوى 5686.89 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة نحو 397.5 مليون جنيه، من خلال التداول على 220.4 مليون سهم، عبر تنفيذ 17.269 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 9 مليار جنيه، مسجلًا في نهاية الجلسة 1.323 تريليون جنيه، وفقًا لآخر أخبار البورصة. 

مؤشرات البورصة تحقق مستويات تاريخية

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات آخر جلسات الأسبوع الماضي، على مكاسب سوقية تقدر بنحو 11 مليار جنيه، وسجل المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» أعلى مستوى على الإطلاق بعد أن تجاوز مستوى 19540.33 نقطة. 

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بقلم وليد عبد السلام