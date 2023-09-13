البورصة المصرية تغلق على مكاسب سوقية بقيمة 11 مليار جنيه اليوم

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي لتواصل تحقيق مستويات تاريخية، وسط مكاسب سوقية بلغت 11 مليار جنيه، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.14%، في ختام التعاملات ليغلق عند مستوى 19361.7 نقطة. وترصد، الوطن، أداء البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم.

البورصة المصرية اليوم.. «إيجي إكس70» ترتفع 0.9%

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 0.9%، ليغلق عند مستوى 3812.54 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية اليوم.

البورصة المصرية اليوم.. «إيجي إكس 100» يرتفع 0.91%

وأظهرت أخبار البورصة المصرية اليوم، صعود مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.91% في ختام التعاملات مغلقًا عند مستوى 5608.69 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية اليوم، نحو 1.5 مليار جنيه، من خلال التداول على 486 مليون سهم، عبر تنفيذ 58.404 ألف صفقة، فيما سجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية مكاسب 11 مليار جنيه، مغلقًا عند مستوى 1.303 مليار جنيه في ختام تعاملات الجلسة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.