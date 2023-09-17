أستاذ أوبئة يحذر من عدم استكمال كورس المضاد الحيوي: «ضرر جسيم للصحة»

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنّ عدم استكمال كورس المضاد الحيوي، أكثر خطورة من عدم أخذه في مواعيده المحددة وتأخيره، موضحًا: «عدم استكمال كورس المضاد الحيوي يؤدي إلى عدم فعالية نفس المضاد فيما بعد عند التعرض له، إذ إنّ عدم استكمال الكورس يخلق مقاومة ضد المضادات الحيوية».

أهمية استكمال كورس المضاد الحيوي

وأضاف «عنان»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ عدم استكمال كورس المضاد الحيوي يؤثر سلبا على المجتمع ككل، إذ إنه ينتج عنه بكتيريا تقاوم المضاد الحيوي تكبر وتنتقل من فرد لآخر، بالتالي تحدث مقاومة ضد المضادات الحيوية للمجتمع وليس الفرد نفسه.

تناول أدوية المضاد الحيوي في غير أوقاتها

وتابع: «لا يفضل تناول أدوية المضادات الحيوية في غير أوقاتها المحددة، لكنها لا تشكل خطورة على المريض أو المحيطين به، مثلما يحدث عند التوقف عن استكمال كورس المضاد الحيوي»، مشيرًا إلى أنّ عدم استكمال كورس المضاد الحيوي يسبب ضررا مجتمعيا كبيرا للغاية.