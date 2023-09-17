انخفاض أسعار السمك اليوم الأحد 17-9-2023.. «البلطي» بـ54 جنيها

شهدت أسعار السمك اليوم الأحد 17-9-2023 في مختلف الأسواق والمحلات، تراجعًا في بعض الأنواع ولتي يأتي من أبرزها البوري والمرجان والفيليه البلطي والجمبري، وذلك وفقًا لآخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الأسماك اليوم الأحد 17-9-2023

وتأتي أسعار الأسماك اليوم الأحد 17-9-2023 بالمحلات، كالآتي:

- سعر كيلو الجمبري الوسط 184 جنيها مسجلا انخفاض 17 جنيهًا.

- سعر الجمبري الصغير: 130 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو الوقار: 174 جنيهًا.

- سعر كيلو القاروص: 110 جنيهات.

- سعر سمك المرجان «ممتاز»: الكيلو بـ114 جنيهًا.

- سعر الكابوريا: الكيلو بـ95 جنيهًا.

- سعر فيليه بلطي: الكيلو بـ130 جنيهًا.

- سعر قشر بياض: الكيلو بـ100 جنيه.

- سعر السبيط: الكيلو بـ212 جنيهًا.

- سعر المرجان «وسط»: الكيلو بـ86 جنيهًا.

- سعر المكرونة «سويسي»: الكيلو بـ 74 جنيهًا.

أسعار السمك البلطي

وسجلت أغلب أسعار السمك البلطي انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، كالآتي:

- سعر البلطي ممتاز: الكيلو بـ97 جنيهًا.

- سعر البلطي وسط: الكيلو بـ70 جنيهًا.

- سعر البلطي صغير: الكيلو بـ54 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

- سعر السردين المجمد: الكيلو بـ49 جنيهًا.

- سعر الماكريل المجمد: الكيلو بـ66 جنيهًا.

أسعار سمك البوري

- سعر بوري وسط: الكيلو بـ119 جنيهًا.