أوكرانيا تقصف مدينتي دونيتسك وماكييفكا بذخائر عنقودية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير الدفاع الجوي، فجر اليوم الأحد، مسيرة أوكرانية فوق منطقة دوموديدوفو الحضرية في منطقة موسكو، مشيرة في بيان، إلى إحباط هجوم، وصفته بـ«الإرهابي» شنته أوكرانيا باستخدام مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية.

إسقاط مسيرة أوكرانية في رامنسكي

وكان عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، أشارت على «تليجرام»، إسقاط مسيرة أوكرانية في منطقة رامنسكي الحضرية بمنطقة موسكو، دون وقوع أي أضرار أو إصابات.

وفي الساعات الأولى من اليوم الأحد، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي، دمرت 4 مسيرات أوكراني فوق السواحل الشمالية الغربية والشرقية لـ«شبه جزيرة القرم»، موضحة في بيان، إن في الفترة من الساعة 1:45 إلى الساعة 2:20 بتوقيت موسكو«01:45 إلى 2:20 بتوقيت القاهرة» تم إحباط هجوم أوكراني وصفته الوزارة بـ«الإرهابي» على أهداف على أراضي «روسيا الاتحادية».

وسقطت طائرة مسيرة على مبنى غير سكني في منطقة زيليزنودوروزني في مقاطعة أوريول، دون وقوع إصابات، حسبما ذكر حاكم منطقة أوريول أندريه كليتشكوف في قناته على تيليجرام.

وقصفت القوات الأوكرانية في وقت مبكر من اليوم الأحد، 4 ذخائر عنقودية من عيار 155 ملم على مدينتي دونيتسك وماكييفكا بـ«مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة تأهب للتحذير من غارات جوية في منطقتي أوديسا وميكولاييف، وفي الأجزاء الخاضعة لسيطرة «كييف» في «مقاطعة خيرسون».

إجراء مناورة«نار الخريف» في «بيموفو بيسكا» البولندية

وكانت وزارة الدفاع البولندية، أعلنت في وقت سابق، عن إجراء مناورة تحمل اسم «نار الخريف»، اليوم الأحد، في مدينة «بيموفو بيسكا» الواقعة على بعد 80 كيلومترا من الحدود مع منطقة كالينينجراد الروسية باستخدام معدات عسكرية اشترتها «وارسو» من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وأشارت بولندا، إلى مشاركة 70 قطعة من المعدات الحربية في التدريبات، بينه دبابات وطائرات.

بدوره، قال مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيشارك في اجتماع «مجلس الأمن الدولي» حول أوكرانيا، المقرر عقده الأربعاء المقبل، والذي من المتوقع أن يشارك الرئس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي به أيضًا، مضيفا في تصريحات لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن من الواضح أن نتائج الاجتماع ستكون صفرًا.

اقتصاديا، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن، ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مجموعة واسعة من المواضيع، بينها الأزمة الأوكرانية ومبادرة حبوب البحر الأسود «صفقة الحبوب»، والوضع الأمني ​​في هايتي.