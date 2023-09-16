نائب رئيس «مستقبل وطن»: الدولة تبذل قصارى جهدها لدعم الفئات الأكثر احتياجا

ثمّن المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، التوجيهات الرئاسية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، خلال زيارته لمحافظة بني سويف والتي من شأنها رفع كاهل الأزمة الاقتصادية العالمية عن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

حزب مستقبل وطن يثمن قرارات الرئيس

وقال حسام الخولي في تصريحاته لـ«الوطن»، إن التوجيهات الرئاسية دليل قاطع على أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها من أجل مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تربعت بخارطة العالم الاقتصادية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن: «كما أنها تؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي على مقربة من المواطن البسيط وليس ببعيد عنه ويعلم جيدا حياته المعيشية وظروفه المادية وتثبت مدى أنه لم يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم له».

إجراءات الحماية الاجتماعية الرئاسية

يذكر أن القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي تضمنت الآتي:

1. زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى 600 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

2. زيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة إلى 4 آلاف جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

3. رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

4. زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات.

5. مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها إلى 600 جنيه.

6. تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.

7. إطلاق مبادرة من البنك الزراعي المصري لتخفيف أعباء صغار الفلاحين والمزارعين.

8. إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حتى نهاية 2024.