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الجيش الصومالي ينفذ عمليات تمشيط بعدة مدن لتحقيق الأمن والاستقرار

كتب:

هانى حسن
12:13 م | الأحد 17 سبتمبر 2023
الجيش الصومالي أثناء عمليات التمشيط

الجيش الصومالي أثناء عمليات التمشيط

نفذت القوات المسلحة الصومالية، اليوم الأحد، عمليات تمشيط في مدن بعادوين وعمارة وقيعد بولاية مدغ، لتحقيق الأمن والاستقرار.

محاولات للمقاومة في الصومال

وأكد ضباط بالجيش الوطني أن العناصر الإرهابية حاولت مقاومة القوات المشتركة في بعض المناطق لكنها هُزمت، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة الأنباء  الصومالية «صونا».

السيطرة على قدقد في الصومال

وألحقت قوات الجيش الوطني وبمساندة من الأهالي، أمس، هزيمة لميليشيات الشباب الإرهابية، وتمكنت بعد معارك ضارية من السيطرة على منطقة «قدقد» الواقعة بضواحي مدينة عمارة. 

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بقلم هانى حسن