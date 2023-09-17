ما هي إجراءات صرف معاش للطفل؟.. خبير قانوني يجيب

العديد من الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين وتكون على هيئة معاشات مُقدمة للأسر الأكثر احتياجًا وأبرز ذلك هو معاش الطفل، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» إجراءات صرف معاش للطفل.

منحة دراسية شهرية لكل طفل

يقول عمرو عبدالسلام المحامي والخبير القانوني، إنَّه يتمّ منح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا معاشًا، وتحدد القيمة وفقًا لعدد الأطفال، بالإضافة إلى منحة دراسية شهرية لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعاش بشرط انتظامهم بالتعليم الأساسي حتى المتوسط بحد أقصى 200 جنيه شهريًا لمدة 8 أشهر من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسي.

تقديم طلب للحصول على معاش

وأضاف الخبير القانوني، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّ إجراءات الحصول على تلك الخدمة، يقدم الشخص طلبًا للحصول على المعاش وذلك بعد استيفاء البيانات بوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة.

وتابع أنَّه بالنسبة للفئات المستحقة يكون الأطفال الأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين، أطفال المُطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت، أطفال المسجون لمدة لا تقل عن 3 سنوات.