السيطرة على حريق في مزرعة ماشية بسبب ماس كهربائي بالفيوم

اندلع حريق في مزرعة ماشية بدائرة محافظة الفيوم، صباح اليوم الأحد، إثر حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربية للمزرعة والتي أحدثت بعض الشرر فاشتعلت النيران على الفور، وسرعان ما امتدت إلى مساحة كبيرة بالمزرعة، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء ورجال المطافئ للسيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يلتهم الماشية ومحتويات المزرعة.

وانتقل عدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، تحسبًا لوقوع أيّة إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية خلال السيطرة على الحريق.

بلاغ بنشوب حريق

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة، باندلاع حريق هائل في مزرعة أبو خليل على طريق الروضة/ طامية.

السيطرة على الحريق

وتمكنت قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء بمحافظة الفيوم، من السيطرة على الحريق، دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية، أو أيّة إصابات، بينما اقتصرت الخسائر على نفوق عدد من الماشية جراء الحريق

ماس كهربائي سبب الحريق

وتبينّ من المعاينة الأولية للمزرعة، أنّ ماس كهربائي تسبب في اندلاع النيران بالمزرعة، وأنّ الحريق قضاء وقدر، ولا توجد أي شبهة جنائية، وجرى تحرير المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.