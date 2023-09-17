11 مليون مواطن يستكملون صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

يستكمل 11 مليون مواطن، صرف معاشات شهر سبتمبر 2023، والذي بدأ أول الشهر الجاري من بالزيادة المقررة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أبريل الماضي، بنسبة 15% لجميع المستحقين، والتي جاءت بحد أدنى 170 جنيها، و1635 جنيها كحد أقصى، للشهر السادس على التوالي.

صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنَّ صرف معاشات سبتمبر 2023 يتم من خلال مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، ومنافذ شركات فوري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

خدمات هية التأمينات لأصحاب المعاشات

وتتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددًا من الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لها، لجميع المواطنين «المؤمن عليهم، أصحاب المعاشات، القائمين بالصرف»، ومن ضمن هذه الخدمات يأتي إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني «أون لاين».

توجيهات الرئيس السيسي

يذكر أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه، خلال زيارته لمحافظة بني سويف، على هامش افتتاحه لعدد من المشروعات الخدمية، أمس السبت، بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالى 11 مليون مواطن.