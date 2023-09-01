صرف معاشات شهر سبتمبر 2023.. بدأ اليوم لـ11 مليون مستفيد

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم صرف معاشات شهر سبتمبر 2023، على مستوى الجمهورية بالزيادة المقررة للمعاشات منذ شهر أبريل الماضي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بنسبة 15%، بحد أقصى 1635 جنيها، وبحد أدنى 170 جنيها حيث يستفيد من صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 نحو 11 مليون مواطن بمختلف المحافظات.

صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

وحول أماكن صرف معاشات شهر سبتمبر 2023، أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الصرف يكون عن طريق عدد من الوسائل، ومنها مكاتب البريد، ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعي، منافذ شركات فورى، المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

صرف معاشات شهر سبتمبر 2023.. الرقم التأميني

وقدمت هيئة التأمينات الاجتماعية عدد من الخدمات للمواطنين ومنها، طرق الاستعلام عن الرقم التأميني للشخص المؤمن عليه، وهي من خلال طرق سهيلة، عليك اتباعها، من بينها صرف معاشات شهر سبتمبر 2023، وهي:

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية

- كتابة الرقم القومي للشخص.

- استخدام اسم الأم الأول باللغة العربية.

- وضع علامة في مربع «أنا لست روبوت».

- النقر على أيقونة «أنا لست روبوت».

- اضغط على مفتاح «إرسال الطلب».

كما أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددًا من الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لها، وذلك لجميع المواطنين، ومن ضمن هذه الخدمات، إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني «أون لاين»، من خلال زيارة الموقع الرسمى واتباع عدد من الخطوات البسيطة.

كما أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني العديد من الخدمات التي يستفيد منها المؤمن عليه، أصحاب المعاشات، القائمين بالصرف، وغيرهم من المستفيدين، إلى جانب إمكانية استخراج الرقم التأميني لأول مرة وكلها خدمات للتيسير على المواطنين .