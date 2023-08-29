موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023.. باق يومان

يبدأ أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر سبتمبر لعام 2023، يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر، بالزيادة المقررة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ إبريل الماضي، بنسبة 15% لجميع المستحقين، أي بحد أدنى 170 جنيهًا، و1635جنيهًا كحد أقصى، للشهر السادس على التوالي.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنَّ موعد صرف المعاشات بزيادة 15%، تكون دائمًا في أول يوم من الشهر الجديد، مؤكدة أنه اليوم المحدد لصرف المعاشات من كل شهر، لجميع المستحقين من المعاشات.

طرق صرف المعاشات

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنَّ هناك عدد من الطرق يمكن من خلالها صرف موعد صرف معاشات أغسطس 2023 بزيادة 15%، ومنها: «مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، ومنافذ شركات فوري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة».

خدمات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن عدد من الخدمات المتاحة عبر موقعها الإلكتروني، ومن ضمنها إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني بشكل أون لاين، وذلك من خلال زيارة الموقع واتباع خطوات بسيطة.

- الدخول على موقع هيئة التأمينات الاجتماعية من هنـــــا.

- كتابة الرقم القومي.

- استخدام اسم الأم الأول باللغة العربية.

- وضع علامة في مربع أنا لست ربوت.

- النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

- اضغط على مفتاح إرسال الطلب.

وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددًا من الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لها، وذلك لجميع المواطنين، ومن ضمن هذه الخدمات، إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني «أون لاين»، من خلال زيارة الموقع واتباع عدد من الخطوات البسيطة.

كما أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني العديد من الخدمات التي يستفيد منها المؤمن عليه، أصحاب المعاشات، القائمين بالصرف، وغيرهم من المستفيدين، إلى جانب إمكانية استخراج الرقم التأميني لأول مرة.