موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023.. متاح بـ4 أماكن

تبدأ وزارة التضامن، غدا، صرف معاشات شهر سبتمبر بالزيادة المقررة بنسبة 15%، بحد أقصى 1635 جنيها، وبحد أدنى 170 جنيها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس الفتاح السيسي، منذ شهر أبريل الماضي.

طرق صرف المعاشات

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّ أول يوم في الشهر هو موعد صرف المعاشات للفئات المستحقة، بعدة طرق، وهي «ماكينات الصرف الآلي، منافذ شركات فوري، المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، مكاتب البريد».

خدمات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني إلكترونيا، من خلال زيارة الموقع واتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع هيئة التأمينات الاجتماعية من هنـــــا.

- كتابة الرقم القومي.

- استخدام اسم الأم الأول باللغة العربية.

- وضع علامة في مربع «أنا لست روبوت».

- النقر على أيقونة «أنا لست روبوت».

- اضغط على مفتاح «إرسال الطلب».