تفاصيل خطة تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء بحلول 2028.. بينها «تحلية مياه البحر»

حدد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، 9 معلومات عن تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء بحلول عام 2028، مؤكدا أنّ مصر سعت جاهدة لإنشاء مناطق حضرية خضراء تُبنى على أنظمة فرعية دائرية مستدامة، في إطار التحول للأخضر للحفاظ على البيئة.

تفاصيل تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء

وذكر تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، 9 معلومات عن تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء بحلول عام 2028، موضحا أنّ توجهات القيادة السياسية وجهود الدولة المصرية لاستغلال مؤتمر «cop27» جاءت كنواة لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مستدامة، وهي كما يلي.

- ترشيد استهلاك الموارد مع التركيز على تحلية مياه البحر.

- زيادة وتيرة إعادة التدوير.

- استعادة الطاقة من النفايات.

- تركيب الألواح الشمسية ومحطات شحن السيارات الكهربائية.

- وضع آلية لمعايير الفنادق الخضراء لتعزيز السياحة المستدامة.

- تغيير منظومة الطاقة الجديدة والمتجددة في معظم الفنادق.

- تحويل وسائل النقل العامة والأتوبيسات للعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي.

- تدشين محطات الطاقة الشمسية لتمتد لمدينة شرم الشيخ بطاقة نظيفة خضراء بشكل مستدام.

- تنفيذ 3 محطات طاقة شمسية قدرة الواحدة 5 ميجاوات بنظام «البناء ونقل الملكية والتشغيل».