ميناء دمياط: حركة الوارد من البضائع العامة 47320 طنا

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة، ومغادرة 11، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17214 طن تشمل 100 طن يوريا و250 طن ملح و4200 طن مولاس و2364 طن رمل و10300 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

وأشار المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان، اليوم السبت، إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة 47320 طن تشمل 1285 طن خشب زان و5500 طن سكر و7400 طن خردة و2199 طن أبلاكاش و11380 طن قمح و1962 طن حديد و17494 طن ذرة و100 طن بضائع متنوعة.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 191 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 379 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3382 حاوية مكافئة، ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 361744 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2564 شاحنة.