رابط تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 بالمحافظات.. اعرف الشروط

بدأ اليوم طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة، التقديم على تقليل الاغتراب عبر رابط تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 بالمحافظات بعد ظهور نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة ممن لم يقدموا على الرابط من قبل، حيث تتاح فرصة تقليل الإعتراب لكل طالب مرة واحدة فقط..

رابط تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 بالمحافظات

ويتاح التقديم على تقليل الاغتراب وفقا لبوابة التنسيق المصرية إلكترونيا فقط عبر رابط تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 بالمحافظات وفقا للشروط والمعايير التي وضعتها وزارة التعليم العالي بتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفقا للنسبة المقررة وهي 10%.

رابط تقليل الاغتراب بالثانوية العامة

وتنشر «الوطن» فى إطار خدماتها لمتابعيها رابط تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 بالمحافظات وخطوات التقديم وشروطه حيث يتم التقديم من هنا كالتالي:

- الضغط على الرابط.

- كتابة الرقم القومي للطالب.

- كتابة رقم الجلوس.

- اجتياز اختبار التحقق.

- اختيار الكلية الأقرب مع مناسبتها للتنسيق.

- حفظ التغييرات.

شروط تقليل الاغتراب بالثانوية العامة

وحدد المجلس الأعلى للجامعات شروط تقليل الاغتراب وهي:

-التحويل المناظر يكون وفقا للحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر، يكون وفقا للحد الأدنى للكلية التي سيتم تحويل الطالب إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل يكون إلكترونيا فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل مرة واحدة فقط لكل طالب.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها.

- المفاضلة تكون بين الطلاب بالتحويل وفقا لمجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.