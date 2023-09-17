أستاذ علوم سياسية: الرئيس مهتم بمشروعات حياة كريمة لتحسين حياة المواطن

قال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنّ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة بني سويف، تأتي في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها في عام 2019، وتستهدف الاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا في مصر.

4500 قرية ضمن «حياة كريمة»

وأضاف في حواره على القناة الأولى والفضائية المصرية: «لدينا 4500 قرية ضمن حياة كريمة، وجرى تقسيمها إلى مراحل، وقسمت القرى إلى مجموعات وفقًا لتوقيتات زمنية، تبدأ المرحلة الأولى ثم الثانية، وتحصل القرى الأكثر احتياجا على الأولوية».

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: «زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت في إطار اهتمامه بمتابعة كل ما يتعلق بمبادرة حياة كريمة، فقد زار بني سويف، وقبل ذلك زار قرية الأبعادية في البحيرة، ويبدو أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الدولة والرئاسة، بتخفيف الأعباء عن كاهل المناطق الأكثر احتياجًا، ونستطيع أن ننظر إليها في إطار تحسين الخدمات التي تقدمها الدولة في هذه المناطق وتحسين الظروف المعيشية للمواطن».