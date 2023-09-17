«أيجي كراون».. سفينة مصرية تنقذ عشرات المهاجرين في عرض البحر

أنقذت العناية الإلهية قارب صيد على متنه 76 شخصًا وذلك بواسطة السفينة المصرية «أيجي كراون» الرافعة لعلم مصر أحد سفن الحاويات المملوكة لإحدى شركات التابعة لمجموعة «ماهوني» للملاحة والخدمات البحرية، أثناء رحلتها يوم 29 أغسطس 2023 من ميناء بيرييوس اليوناني إلى ميناء ليفورنو بإيطاليا.

تلقت «أيجي كراون» استغاثة من حرس السواحل الإيطالية، تفيد بوجود قارب صيد على متنه حوالي 76 شخصا بالقرب من سفينة بضائع «أ-أوبيليكس» الرافعة لعلم مالطا.

تفاصيل الواقعة

وفور تلقي الاستغاثة قام طاقم السفينة المصرية «أيجي كراون» بتغيير خط السير والتوجه بأقصى سرعة في اتجاه قارب الصيد تطبيقاً والتزاماً ببنود اتفاقية سولاس.

استغرقت عملية الوصول للقارب 4 ساعات تخللها تنسيق واتصال متواصل مع حرس السواحل اليونانية، وذلك لتلقي ومتابعة التعليمات الخاصة بإنقاذ الأفراد المتواجدين على متن القارب، وفق ما أعلن عنه قطاع النقل البحري في تقرير له.

وبدورها قامت إدارة شركة ماهوني المشغلة للسفينة «أيجي كراون» بموافاة وزارة النقل ممثلة في قطاع النقل البحري الذي وجه باستمرار المتابعة والإفادة بكل التطورات، وفور وصول السفينية المصرية «أيجي كراون» إلى موقع القارب في تمام الساعة العاشرة وخمسة عشر دقيقة صباحاً.

تمّ ربط القارب على الجانب الأيسر من السفينة «أيجي كراون» وفي غضون ساعتين فقط نجح طاقم السفينة من انقاذ ونقل 76 فرداً، من ثم إتجهت إلى ميناء بيلوس اليوناني في تمام الساعة الثانية وثلاثون دقيقة.

نزول 76 فردا من على متن السفينة المصرية

وفي مساء ذات اليوم – في تمام العاشرة وعشر دقائق- تم تسليم ونزول 76 فردا من على متن السفينة المصرية «أيجي كراون» لسفينة حربية تابعة لخفر السواحل اليوناني في الخطوة النهائية لمهمة الإنقاذ.

وبعدها استأنفت السفينة المصرية «أيجي كراون» مسارها بإتجاه ميناء ليفورنوا الإيطالي لمتابعة رحلتها المخططه، بعد قيامها بإداء واجبها الإنساني والأخلاقي والقانوني في إنقاذ الأرواح، مسجلهً لنقطة جديدة مضيئة في سجل السفن المصرية الرافع للعلم المصري.