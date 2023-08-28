 كيف دعمت جهود تطوير النقل البحري والنهري تنشيط السياحة بمختلف أنواعها؟

أكدت وزارة النقل، أنها تعمل على دعم وتنشيط السياحة في مجال النقل البحري، موضحة أنه جارٍ استكمال خطة تطوير جميع الموانئ البحرية المصرية وتعميق الممرات الملاحية لاستيعاب الزيادة المطردة في أحجام وغواطس السفن الحديثة التي تزداد بصفة مستمرة نظراً لتطور تكنولوجيا وهندسة بناء السفن العالمية.

رفع كفاءة وتطوير الأرصفة

وأضافت الوزارة في تقرير لها، أنه يتم رفع كفاءة وتطوير الأرصفة المخصصة لاستقبال جميع أنواع السفن وخاصة السفن واليخوت السياحية الأجنبية، وكذلك تطوير محطات الركاب بموانئ «الإسكندرية – الغردقة – سفاجا – شرم الشيخ – نويبع»، والمخصصة لاستقبال السائحين القادمين على متن السفن واليخوت الأجنبية.

وأشارت وزارة النقل، إلى صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022 بشأن تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية وكذلك إنشاء النافذة الواحدة لسياحة اليخوت الأجنبية لإنهاء إجراءات الوصول والمغادرة من وإلى الموانئ والمراين المصرية وأيضاً إصدار كود موحد لإنشاء وتشغيل الموانئ والمراين السياحية.

وأكدت على توافر محال تجارية وكافيتريات ومطاعم وخدمات واي فاي وماكينات صرف وقاعات مكيفة لاستقبال كبار الزوار، وذلك بالموانئ السياحية، بالإضافة إلى التنسيق مع أصحاب الفنادق لإعادة تشغيل الخط الملاحي بين الغردقة وشرم الشيخ.

تم تكريك وتعميق الممر الملاحى

وفي مجال النقل النهرى، أكدت وزارة النقل، أنه تم تكريك وتعميق الممر الملاحى لتوفير غاطس ملاحي مناسب يعمل على تأمين مرور السفن السياحية للمقاصد السياحية على نهر النيل، وأيضاً تشجيع زيادة أعداد الفنادق العائمة التي تعمل من القاهرة إلى الأقصر وأسوان مع رفع كفاءة المراسي على المسار الملاحي، وكذلك تطوير المراسي النيلية السياحية وإعدادها بالهوية البصرية الملائمة للمحافظة الموجودة بها، والانتهاء من تجارب تشغيل مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل والبدء في دخوله الخدمة على أن تكون الأولوية في التطبيق للفنادق العائمة.