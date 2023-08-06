رئيس «النقل البحري» يكشف تخفيضات وتيسيرات محفزة لسياحة اليخوت في مصر

كشف اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، أن سياحة اليخوت مميزة، ومن أولويات السائح فيها، أن تكون الدنيا ميسرة في التحرك والتنقلات.

إعداد استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه جرى العمل خلال العام الماضي 2022، على إعداد استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت.

وأكد أنه تم عمل منصة إلكترونية تجمع كل جهات الدولة المعنية في هذا النوع من السياحة، بحيث إن السائح لا يلتقي إلا جهة واحدة وهي النقل البحري والدفع.

استخدام المنصة بسهولة

ولفت اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، إلى أن السائح يمكنه الدخول على المنصة بسهولة ويسجل بيانات اليخت الخاص به وبرنامج الزيارة المخطط له.

وأوضح أن الإجراءات الخاصة بسياحة اليخوت، كانت تستغرق 15 يوما، واليوم تقلصت المدة إلى 30 دقيقة فقط، مؤكدا أن سياحة اليخوت في مصر مميزة وسهلة.

وأردف رئيس قطاع النقل البحري، أنه يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بكل يخت من المكان المتواجد فيه، وهناك تخفيض في سياحة اليخوت يتراوح من 15 إلى 20 % عن الدول المجاورة.