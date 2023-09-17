وفاة المخرج البريطاني هوراس أوفي عن عمر ناهز 86 عاما

توفي المخرج البريطاني هوراس أوفي، صاحب فيلم «Pressure» الذي يعتبر أول فيلم بريطاني من بطولة ممثلين من أصل أفريقي، عن عمر ناهز الـ 86 عاما، وذلك وفقا لما أعلنه زاك نجل المخرج الراحل عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «لفظ والدنا المحب هوراس أنفاسه الأخيرة في الساعة 4.30 هذا الصباح، بينما كان نائماً بسلام».

وأضاف نجل المخرج هوراس أوفي في تدوينته عن والده، «أتمنى أن تتحرر روحه الآن بعد سنوات عديدة من المعاناة مع مرض الزهايمر، سوف نفتقدك ونحبك إلى الأبد.. ارقد في سلام يا بوبس، وشكرًا لك على كل شيء».

من هو المخرج هوراس أوفي

ولد هوراس أوفي في ترينيداد عام 1936، وانتقل إلى لندن عام 1960 لدراسة التصميم الداخلي، وخلال الفترة التي قضاها في روما، عمل خلالها في فيلم إضافي، بما في ذلك فيلم «كليوباترا» للمخرج جوزيف مانكيويتش، وتعرض لأعمال فيديريكو فيليني وفيتوريو دي سيكا، اللذين سيصبحان مؤثرين.

عاد إلى بريطانيا عام 1965 وقام بتغطية الأحداث الاجتماعية والسياسية في البلاد عندما كان طالبا في مدرسة لندن للسينما، وخلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، كان واحدًا من أهم مؤرخي حركة القوة السوداء والثقافة المضادة في لندن.