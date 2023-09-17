«تنفيذي القاهرة» يقف دقيقة حدادا على ضحايا المغرب وليبيا

استهل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا المغرب وليبيا، مؤكدًا أنّ مصر دائمًا ما تكون بجانب الأشقاء وقت الأزمات، وتحرص على دعمهم بكل الطرق والوسائل المتاحة من أجل تخطي هذه المحنة.

تحرك الدولة

وأضاف محافظ القاهرة أنّ الدولة تحركت بصورة عاجلة للتعامل مع ما حدث في ليبيا في ظل توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل المساعدات لهم من خلال الأجهزة التنفيذية بالدولة.

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام، والمساعد، ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

قرارات الرئيس السيسي تخفف عن المواطن

وأكد محافظ القاهرة أنّ حزمة الإجراءات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاءت للتخفيف عن المواطنين في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.