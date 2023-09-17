أماكن ومواعيد قطع المياه ببني سويف لأعمال الصيانة اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، أماكن قطع المياه في المحافظة اليوم، اليوم الأحد، وذلك بسبب إجراء أعمال الصيانة وتركيب طلمبات بمحطة الشيخ عابد بمركز سمسطا، وتوقفها عن العمل، ما يترتب عليه قطع المياه في عدة أماكن بالمحافظة.

أماكن قطع المياه في بني سويف

وأشارت الشركة في بيان إلى أماكن قطع المياه في محافظة بني سويف مساء اليوم الأحد، إذ من المقرر قطعها من الساعة العاشرة مساء وحتى الواحدة صباح غد الإثنين، في مجلسي قروي مازوره والشنطور.

قطع المياه في مجلسين قرويين واعتذار الشركة

وتقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، باعتذارها عقب إعلانها عن أماكن قطع المياه في مجلس قروي الشنطور ومجلس قروي مازورة خلال الفترة المذكورة، نظرا للقيام بأعمال الصيانة اللازمة لمحطة الشيخ عابد لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

توفير سيارات مياه نقية

وأشارت الشركة إلى قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.

وتجري شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، أعمال الصيانة اللازمة، لضمان عمل المحطات بالشكل المطلوب وفي إطار رفع الخدمة بتلك المحطات.