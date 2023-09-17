إعادة فتح باب تنسيق جامعة الأزهر للطلاب الوافدين الأربعاء المقبل

قال الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إنَّه فيما يتعلق بتنسيق الطلبة الوافدين فإنه تمّ إغلاقه يوم 15 سبتمبر الجاري، إلا أنَّ الجامعة ستفتح باب التقديم مرة أخرى للطلاب الذين لم يتمكّنوا من التقديم للتنسيق بداية من يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 سبتمبر وذلك لمدة 48 ساعة.

جامعة الأزهر

وعقدت جامعة الأزهر اليوم برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، مؤتمرا صحفيا أعلن من خلاله نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023، والحدود الدنيا للكليات العلمية والأدبية، إذ يمكن للطلاب الحصول على نتيجة من خلال الدخول إلى موقع تنسيق جامعة الأزهر.

وأضاف «الشربيني»، أنَّ هذا العام يشهد عددًا من الكليات والفصول الجديدة وهي: فصول كلية التمريض بنات دمياط، فصول كلية التمريض بنات أسيوط، فصول كلية الهندسة بنات قنا، فصول كلية زراعة بنات القاهرة، فصول كلية البنات الازهرية بالوادي الجديد، أصول دين ولغة عربية وشريعة إسلامية

وأوضح الدكتور محمد فرج مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني أنَّه على الطالب الذي تمّ ترشيحه من قبل مكتب التنسيق اتباع الخطوات التالية للالتحاق بالكلية:

مصروفات الكلية

1- تسديد مصروفات الكلية علي فوري علي كود خدمة 6452.

2- الدخول علي الرابط التالي لاستكمال البيانات وطباعة طلب الالتحاق https://www.azu.edu.eg/azharsr/Facs/Index.

3- التوجه إلى الكلية لتقديم الملف.