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رئيس جامعة الأزهر يُعلن طريقة التحويل بين الكليات

كتب:

أحمد الشرقاوي
02:54 م | الأحد 17 سبتمبر 2023
بنات الأزهر- أرشيفية

بنات الأزهر- أرشيفية

أعلن رئيس جامعة الأزهر، الدكتور سلامة داود، أنَّ التحويل بين الكليات سيتم وفق الحد الأدنى للكليات بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي، وفق قانون المجلس الأعلى للجامعات.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي تعقده جامعة الأزهر لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

وأكّد أنَّه سيتمّ فتح باب تعديل الترشيح من يوم الأربعاء القادم الموافق 20 سبتمبر الجاري حتى 22 من الشهر ذاته، لافتا إلى أنَّه يمكن لخريجي الثانوية الأزهرية الذين لم يتمكّنوا من التقديم للتنسيق أن يتقدموا برغباتهم خلال تلك الأيام.

رئيس جامعة الأزهر يعزي الشعبين المغربي والليبي 

كما قدم رئيس جامعة الأزهر، فضيلة الدكتور سلامة داود، العزاء للشعبين المغربي والليبي، جراء الزلزال والإعصار الذي ضرب الشعبين العربيين، سائلا الله لهم المغفرة والرحمة، وعودة المفقودين وشفاء المصابين.

وهنأ فضيلة الدكتور سلامة داود الأمة الإسلامية والعربية بحلول شهر ربيع الأول، وبالمولد النبوي الشريف.

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بقلم أحمد الشرقاوي