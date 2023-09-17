رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الداخلية: لا صحة حول الادعاءات الخاصة بإضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

كتب:

يارا أشرف
03:13 م | الأحد 17 سبتمبر 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أصدرَت وزارة الداخلية، بيانًا، تؤكّد فيه أنَّه لا صحة لادعاءات إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن إضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكّدت وزارة الداخلية، أنَّه لا يوجد أي إضرابات بأي من مراكز الإصلاح والتأهيل حالياً، موضحة أنَّ ذلك يأتي ضمن سلسلة الادعاءات والأكاذيب التي دأبت الجماعة الإرهابية على تروّيجها لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.

اقرأ المزيد:

جهود أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها في ضبط المحكوم عليهم الهاربين

خطوات استخراج وثيقة زواج مميكنة إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية

وزارة الداخلية: ضبط 320 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم متنوع

وزارة الشباب والرياضة تختتم فعاليات ملتقى المراجعة الداخلية والحوكمة 2

وزارة الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعرض شخص للضرب بالبحيرة
بقلم يارا أشرف