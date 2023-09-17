الداخلية: لا صحة حول الادعاءات الخاصة بإضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

أصدرَت وزارة الداخلية، بيانًا، تؤكّد فيه أنَّه لا صحة لادعاءات إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن إضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكّدت وزارة الداخلية، أنَّه لا يوجد أي إضرابات بأي من مراكز الإصلاح والتأهيل حالياً، موضحة أنَّ ذلك يأتي ضمن سلسلة الادعاءات والأكاذيب التي دأبت الجماعة الإرهابية على تروّيجها لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.