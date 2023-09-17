«اتصالات مستقبل وطن بأسيوط» تناقش سبل توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات

اجتمعت أمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة لحزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، اليوم، بحضور المهندس كامل الخازندار الأمين المساعد وبرئاسة المهندس أحمد عبد السلام لمناقشة التكليفات الواردة من أمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأمانة المركزية والاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة.

التوعية بأهمية المشاركة الفعالة والإيجابية للمواطنين في الانتخابات

وأكد الأمين المساعد للمحافظة، أن أمانة الاتصالات عليها دور كبير جدا في التوعية بأهمية المشاركة الفعالة والإيجابية للمواطنين في الانتخابات وضرورة الخروج بكثافة لإظهار مصر بالصورة المشرفة في العالم.

الدور الرئيسي لوسائل التواصل وتكنولوجيا المعلومات في التوعية

وأشار إلى أن الأمانة بصدد اتخاذ عدد من الخطوات والفعاليات لتأدية الدور المهم المكلفة به من أمانة المحافظة والأمانة المركزية نحو العملية الانتخابية القادمة، والتي تؤكد على الدور الرئيسي لوسائل التواصل وتكنولوجيا المعلومات في التوعية.