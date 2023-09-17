نائب محافظ البنك المركزي: حققنا تقدماً في مجال الامن السيبرانى

أكد الدكتور شريف حازم، نائب محافظ البنك المركزي للأمن السيبرانى، أهمية أمن المعلومات، وما تقوم به من المحافظة على استقرار الدول، مشيراً إلى ما تقوم به الدولة المصرية للحفاظ على أمن معلوماتها، حيث تؤمن بضرورة وأهمية الأمن الإلكتروني باعتبارها مركزاً إقليمياً للمعلومات.

طوارئ الإنترنت والمحافظة على المعلومات على مستوى القطاع المالي

وأوضح «حازم» دور البنك المركزي المصري في أمن المعلومات، حيث لديه قسم خاص في مجال الأمن السيبراني، وحقق تقدماً كبيراً، حيث يهتم بالنمو والتقدم وفقاً للمعايير العالمية المتبعة، وأضاف أن القسم يختص بطوارئ الإنترنت والمحافظة على المعلومات على مستوى القطاع المالي.

فعاليات المؤتمر العربي لأمن المعلومات 2023

جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر العربي لأمن المعلومات 2023، والذي ينعقد على مدار يومي 17 و18 سبتمبر الجاري، لتوضيح أهمية الأمن السيبراني في عصر الحروب الإلكترونية التي يواجها العالم، وذلك برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويرعاية كل من وزارة الإنتاج الحربي، ووزارة المالية، ووزارة الثقافة، ووزارة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمجلس الأعلى للأمن السيبراني، التابع لرئاسة مجلس الوزراء.