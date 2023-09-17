إنشاء 2 كوبري مشاة بمحور الفريق العصار شرق شبرا الخيمة

ناقش اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الأحد، بحضور وفد من كلية الهندسة بشبرا ومديري الإدارات الهندسية مشروع إنشاء 2 كوبري مشاة أعلى محور الفريق العصار بحي شرق شبرا الخيمة، وإنشاء 2 مصعد كهربائي لكوبري منطقة الحرس الوطني أعلى خط السكة الحديد، على غرار إنشاء المصعد الكهربي لكوبري وابور الثلج، بالإضافة إلى إنشاء 2 سلم حديدي لكوبري وابور الثلج لتشغيله في الطواريء وأثناء أعمال الصيانة.

انتهاء التصميم والرسومات الهندسية للكباري الجديدة

وخلال الاجتماع أكد المحافظ أن كلية الهندسة بشبرا انتهت من التصميم والرسومات الهندسية لتلك الكباري الموجودة بمحور الفريق العصار، وسيتم إنشاء كل كوبري بطول 40 مترا وعرض 6 أمتار، واستغلال كل منهما لإنشاء 10 محلات حضارية بمساحات صغيرة لاستغلال الكوبري بطريقة مقننة ومنع انتشار الباعة الجائلين به، وتنظيمه بشكل حضاري يضمن السيولة المرورية به ومنع المظاهر العشوائية.

وأكد المحافظ أهمية تلك الكباري في تعزيز سلامة المواطنين، مشيرا أيضا أنه سيتم ترحيل كوبري المُشاة المُنشأ بالفعل حالياً الكائن بنزلة كوبري مسطرد حوالي 200 متر لخدمة عدد مناطق أكثر كثافة من الحالية، مع إضافة مصاعد كهربائية تيسيراً على المواطنين ولخدمة كبار السن وذوي الهمم .

اعتماد التصاميم والرسومات الهندسية

وخلال الاجتماع تم اعتماد التصاميم والرسومات الهندسية لتلك الكباري، والتي تم تصميمها من خلال أساتذة كلية هندسة شبرا، كما تم مناقشة أماكن ارتكاز الكباري، وذلك حسب كثافة كل منطقة لخدمة أكبر عدد من المواطنين، بطريق محور العصار بحي شرق شبرا الخيمة، وتفعيل مُقترح إنشاء سلم خرساني ومصعد كهربائي للكوبري بتقنيات عالية ونسبة أمان كبيرة.

وفي السياق ذاته ناقش محافظ القليوبية، إنشاء عدد 2 مصعد كهربي لكوبري الحرس الوطني في الجهتين على غرار السلم الكهربي الذي تم إنشاؤه لكوبري وابور الثلج بمدينة بنها، بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد للبدء في إنشاء المشروع واختيار موقع القواعد الخرسانية للمصعد في الأماكن المناسبة.

تدعيم كوبري وابور الثلج الكهربائي الجديد

وناقش المحافظ تدعيم كوبري وابور الثلج الكهربي الجديد بكوبري حديدي آخر للعمل في أوقات الطواريء وأثناء أعمال الصيانة، كما وجه المحافظ القائمين على تنفيذ كوبري وابور الثلج بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال للتشغيل التجريبي لسلالم المُشاة الكهربائية.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أيمن الشهابي عميد كلية هندسة شبرا، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة والمهندس محمد مرعي رئيس مدينة بنها، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية هندسة شبرا الخيمة.