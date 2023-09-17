هل تضرب عاصفة التنين مصر في فصل الخريف؟.. «الأرصاد» تجيب

قبل نحو 4 سنوات، وتحديدًا في أكتوبر 2019، ضربت مصر عاصفة التنين والتي تسببت في هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية، ومع اقتراب فصل الخريف يكثر التساؤل عن عاصفة التنين، وهل ستضرب مصر مجددًا خلال الفترة المقبلة أم لا؟ وهذا ما سنوضحه في السطور التالية.

أجابت هيئة الأرصاد الجوية عن السؤال المنتشر خاصة بعد تعرض البلاد لعاصفة دانيال الأسبوع الماضي، إذ قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه لا يوجد أي منخفضات جوية متعمقة تؤثر علينا خلال الفترة المقبلة، كالمتسببة في عاصفة التنين.

وأكدت «غانم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر لن تتأثر بأي عواصف أو منخفضات جوية خلال الفترة المقبلة، قائلة: «لا يوجد أي ظواهر أو منخفضات جوية عنيفة تؤثر علينا في مصر الفترة المقبلة».

وأشارت «غانم»، إلى أن عاصفة التنين ما هي إلا منخفض جوي ولكنه عرف بمنخفض التنين لأنه كان منخفض جوي متعمق بشكل كبير، لافتة إلى أن طبيعة فصل الخريف تشهد تقلبات جوية وسريعة، ووارد حدوث حالات عدم استقرار في الأحوال الجوية في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على العالم أجمع.

حالة الطقس غدًا

وعن حالة الطقس غدًا، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار، ويسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة غدا الاثنين

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 31 والصغرى 25 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 37 والصغرى 28 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 24 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 28 درجة.