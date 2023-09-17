«الأرصاد»: نعيش بشائر فصل الخريف بطقس غائم ورياح نشطة على القاهرة

قالت الدكتورة منار غانم بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ حالة من الاستقرار تسيطر على الأحوال الجوية في جميع أنحاء البلاد، مع استمرار درجات الحرارة حوال معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، الذي يمثل في الأيام الأخيرة لفصل الصيف، إذ يبدأ فصل الخريف في أقل 5 أيام.

بشائر فصل الخريف

وأضافت غانم، لـ«لوطن»، أننا نعيش الآن بشائر فصل الخريف لأنّه وفقًا لصور الأقمار الصناعية، فإنّ درجات الحرارة ستظل حول معدلاتها في هذا الوقت من العام، حتى نهاية الأسبوع، خصوصًا مع وجود انخفاض تدريجي في الحرارة العظمى والصغرى بداية من متنصف الأسبوع مع الساعات الأخيرة لفصل الصيف جغرافيًا، إذ تنتهي الموجات الحرارية التي أثرت على حالة الطقس طوال أشهر فصل الصيف، وعملت على ارتفاع معدلات الحرارة بعيدًا عن معدلاتها الطبيعية، بسبب التغيرات المناخية التي أصبحت تؤثر على حالة الطقس العالمي.

طقس غائم ونشاط للرياح

وأشارت غانم إلى أنّ الطقس سيكون غائمًا على شمال البلاد وصولًا إلى منطقة مصر الوسطى على مدار الأسبوع، إذ يقل الإحساس بحرارة الشمس، الذي ستغيب خلف غطاء سحابي خلال الأيام المقبلة، ما يزيد إحساس اعتدال درجات الحرارة، خصوصا مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانًا الذي تعمل على تلطيف الأجواء على مدار اليوم.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على مدن ومحافظات الجمهورية فقد جاءت كالتالي:-

الأحد القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 34 25

6 أكتوبر 35 24

بنها 34 25

دمنهور 33 24

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 34 24

طنطا 33 24

دمياط 32 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 24

العريش 32 23

رفح32 24

رأس سدر 35 26

نخل 32 17

كاترين 31 15

الطور 33 27

طابا 32 25

شرم الشيخ 37 28

الإسكندرية 31 24

العلمين 31 24

مطروح 39 21

السلوم 30 19

سيوة 34 19

رأس غارب 38 27

الغردقة 37 27

سفاجا 37 28

مرسى علم 37 28

شلاتين 36 28

حلايب33 28

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 33 29

الفيوم 35 24

بني سويف 35 23

المنيا 35 22

أسيوط 35 23

سوهاج 36 24

قنا 38 26

الأقصر 39 27

أسوان 39 28

الوادي الجديد 38 22

أبو سمبل 38 28