«الأرصاد» تعلن موعد انتهاء فصل الصيف وبدء الخريف

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الأجواء اللطيفة والمعتدلة، خلال الأيام الأخيرة من فصل الصيف، حيث انتهت الموجات الحارة، وفقا لصور الأقمار الصناعية، خاصة مع اقتراب فصل الخريف.

الأرصاد ونهاية فصل الصيف

وأكدت الأرصاد الجوية، بدء الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية بدءًا من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، حيث يسود طقس حار خلال النهار ومعتدل الحرارة خلال ساعات الليل، حيث تنخفض الدرجة الصغرى لنحو 10 درجات.

موعد نهاية الصيف وبداية فصل الخريف

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية، فإن فصل الخريف سيبدأ جغرافيا يوم السبت 21 سبتمبر الجاري، أي بعد أقل من 5 أيام، وأن الجمعة 20 سبتمبر يعد آخر أيام فصل الصيف.

التغيرات المناخية في الخريف

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن هناك الكثير من التغيرات المناخية والتقلبات الجوية، باعتباره فصلا انتقاليا من فصل الصيف لفصل الشتاء، حيث نشهد انخفاضًا تدريجيًا في الحرارة، لتبدأ حالة الطقس يميل للأجواء الشتوية الباردة، مع اختلاف الحرارة بين العظمي في الصباح والحرارة الصغرى المساء، وزيادة الظواهر الجوية المختلفة، منها زيادة نشاط الرياح، وتكاثر السحب الممطرة على جميع أنحاء الجمهورية.