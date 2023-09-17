أسعار اللحوم والدواجن في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا مدارس.. اعرفها

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، الدواجن واللحوم المجمدة في فروع المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا مدارس بأسعار مخفضة، تسهيلا على المواطنين قبل بدء العام الدراسي 2023 - 2024.

أسعار اللحوم والدواجن في وزارة التموين

ووجهت وزارة التموين، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بضخ اللحوم والدواجن للمواطنين من خلال المجمعات ومعارض أهلا مدارس، بالأسعار التالية:

- طرح 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيها.

- طرح 1000 طن لحوم برازيلي مجمدة بسعر 160 جنيها.

سعر السكر والأرز والزيت

فيما تضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية قائمة أساسية من السلع الاستراتيجية لفروع المجمعات والمعارض، وعلى رأسها السكر والأرز والزيت، بالأسعار التالية:

- ضخ السكر بسعر 20 جنيها للكيلو في المجمعات.

- ضخ الأرز البلدي المحلي بسعر 22 جنيها.

- ضخ الأرز المستورد بسعر 20 جنيها.

- ضخ زجاجة الزيت وزن 800 مللي بسعر 40 جنيها.

فيما أكدت وزارة التموين، على انطلاق عدد من سيارات السلع المتنقلة في الميادين الرئيسية بالمحافظات، والتي تحمل شعار «أهلا مدارس»؛ لتوفير السلع الغذائية للمواطنين.